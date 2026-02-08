鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜24時）が、4月9日より放送されることが決定。あわせて、中西アルノ（乃木坂46）、井頭愛海らの出演が発表され、メインキャストによる特別ビジュアルも解禁された。【写真】メインキャストたちが写る『惡の華』キービジュアル原作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している、押見修造による同名の伝説的漫画。第1巻表紙の「