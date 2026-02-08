市川團子（２２）が歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」（５月３〜２６日、東京・シアターミラノ座）の「写書東驛路（うつしがきあずまのうまやじ）」で１３役早替わりに初挑戦する。鶴屋南北作で江戸時代後期の文政１０年（１８２７年）初演。１９８１年に祖父の３代目市川猿之助（２代目猿翁）が復活上演した。１３役の演じ分けは「身に余る大役。いろいろな作品のパロディーを集めた舞踊なの