（資料）伊吹島香川県観音寺市 8日、香川県には412カ所に衆院選の投票所が設けられ、有権者の投票が始まっています。投票時間は原則午前7時～午後8時ですが、島しょ部や山間部100カ所では終了時間を繰り上げています。 このうち観音寺市の伊吹島（投票所:伊吹公民館）は、荒波が予想されているため、午後7時までの終了時間を午後4時までに繰り上げるということです。 香川県選管によりますと、期日前投票の