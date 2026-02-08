リリースで発表Jリーグは2月8日、同日に開催予定だった明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節の栃木SC対ヴァンラーレ八戸戦が、降雪・積雪の影響により中止となったことを発表した。中止となったのは、カンセキスタジアムとちぎで14:00にキックオフを予定していた開幕節の1試合。同スタジアム周辺の天候不良による積雪などの影響を受け、試合開催が困難であると判断された。Jリーグは「降雪・積雪の影響によ