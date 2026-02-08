三浦知良は開幕戦に先発出場して前半20分までプレーカズがJリーグの舞台に戻ってきた。J3福島ユナイテッドFCのFWカズ（三浦知良）が2月7日、J2甲府との「百年構想リーグ」開幕戦に58歳346日で先発出場。5年ぶりにJリーグのピッチで20分間プレーし「本当に幸せ」と話した。1-4での敗戦を悔しがりながらも先発20分という異例の起用にも手ごたえ。プロ41年目のシーズンは笑顔で始まった。試合前、スタメン時のルーティン通りに11