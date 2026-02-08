トランプ米国大統領がイランと取引する国に関税を課す「2次制裁」を含む圧力をかけながらイランと8カ月ぶりに核交渉を始めた。イランは米国との対話を継続するとしながらもウラン濃縮は放棄できないという既存の立場を再確認した。トランプ大統領はイランとの交渉が再開された6日、大統領令を通じ「イランの商品やサービスを直接的・間接的に購入、輸入、その他の方式で確保するすべての国の対米輸出品に関税を追加で課す」と明ら