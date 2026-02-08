【ニューヨーク＝山本貴徳】米有力紙ワシントン・ポストは７日、発行人兼最高経営責任者（ＣＥＯ）のウィル・ルイスが辞任すると発表した。同紙は従業員の３分の１を解雇したばかりで、経営の混乱が続いている。ルイス氏は従業員宛てのメッセージで、同紙の持続可能性を確保するために「難しい決断を下してきた」と説明した。ルイス氏は２０２４年１月に発行人に就任し、経営再建を担ったが、購読者減少などで収益改善は進ま