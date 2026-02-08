降雪の影響で8日に予定していたイベントが相次いで中止となっている。JRAは降雪の影響で中止になった京都の代替競馬を9日、東京の代替競馬を10日に、出馬表の内容を変更せず開催すると発表した。8日に開催を予定していた「第80回かながわ駅伝」（神奈川県山北町）は、選手の安全を最優先に考慮し開催を中止。埼玉県三郷市の「第57回みさとシティハーフマラソン」も中止が決定した。また、NHKは鳥取県米子市で同日予定して