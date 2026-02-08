山口県庁任期満了に伴う山口県知事選は8日午前7時から県内764カ所で投票が始まった。立候補したのはいずれも無所属で、4選を目指す現職村岡嗣政氏（53）＝国民推薦、自民党会派だった元県議の新人有近真知子氏（43）、コンビニ店員の新人大久保雅子氏（61）＝共産、社民推薦＝の3人。即日開票され、同日夜に大勢が判明する見通し。3期12年にわたる村岡県政継続の是非を主な争点に論戦が交わされた。