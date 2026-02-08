JR東日本は、株主優待制度を6月下旬発送予定の次回発行分から拡充する。エキナカコンビニ「NewDays」でのお買い物がいつでも5％割引になる新メニューを設定する。「NewDaysアプリ」で会員登録と専用フォームに必要事項を入力することで、アプリ上でクーポンが表示される。利用期間は2027年6月まで。さらに、JR東日本グループが運営するスーパーマーケット「紀ノ国屋」の100円クーポン3枚、多機能ロッカー「マルチエキューブ」の事