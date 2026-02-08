厳しい冷え込みとなる中、山口県の山口市や周南市などで「大雪警報」が発令されています。このあとも、強い寒気の影響で中部、東部、北部を中心に大雪となるおそれもあり、警戒が必要です。 山口県内は雪が降っているところが多く、厳しい寒さとなっています。【大雪警報】8日午前10時6分現在周南・下松全域、岩国全域、山口市、萩市、光市、柳井市、田布施町、平生町、阿武町