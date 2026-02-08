「ヤクルト春季キャンプ」（８日、浦添）ヤクルト・青柳晃洋投手（３２）がキャンプ地を訪問した阪神ファンのタレント、ますだおかだ・増田英彦から激励を受けた。練習開始前に阪神の帽子を着用した増田からあいさつを受けて談笑した。元虎のエースが、笑顔を浮かべて話し込むシーンもあった。