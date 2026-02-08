巨人・山口寿一オーナー（68）が8日、宮崎キャンプを視察し、2軍の練習前に訓示した。「石井（琢朗）監督のもとで、『限界突破』を掲げたキャンプで、そろそろ疲れているかもしれませんけれども、ちょっと一言。ジャイアンツはかつてなかったほどのチーム内の大競争期に入っていると思うんですね。投手、野手、すべてのポジションで全員にチャンスがあるということだと思います。ベテランも若手もぜひ突き上げる力を見せてほし