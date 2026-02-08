「日本ハム春季キャンプ」（８日、名護）北海道産農畜産物の贈呈式が行われ、新庄剛志監督が出席した。北海道農業応援プロジェクトの一環として、ホクレン農業協同組合連合会から、北海道米ゆめぴりか１５０キロ、北海道産牛乳９６リットルが１、２軍のキャンプ宿舎に贈呈された。新庄監督はフォトセッションを終えると「２ついただいていいですか？」と、牛乳２パックをお持ち帰り。「楽しみにしていたのに、部屋に入って