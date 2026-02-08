ミラノ・コルティナ冬季五輪の第2日（7日）に行われたスノーボード男子ビッグエア決勝で、木村葵来選手（21）が金メダルに輝き、木俣椋真選手（23）が銀メダルを獲得した。この種目で日本勢の表彰台は初めて。木村選手は1本目で大技の5回転半を回りきりトップに躍り出た。2本目以降は、木村選手と木俣選手の2人による順位争いがヒートアップ。2本目では木俣選手が5回転半を成功させトップになったが、3本目では木村選手が再び5回転