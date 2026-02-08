気象台は、午前10時21分に、波浪警報を豊岡市、香美町、新温泉町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】兵庫県・豊岡市、香美町、新温泉町に発表 8日10:21時点兵庫県では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。北部では、8日夕方から8日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊岡市□大雪警報積雪8日夜のはじめ頃にかけて警戒12時間最大降雪量50cm□波浪警報【発表】8日