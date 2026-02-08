ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカがウクライナとロシアに対して6月までに戦闘終結を目指すよう求めていることを明らかにしました。【映像】前回の3カ国協議の様子ゼレンスキー大統領が6日に記者団に語った内容が7日に公開されました。ウクライナメディアによりますと、「アメリカは夏の初めまでに戦争を終結させることを双方に提案していて、このスケジュールに沿って圧力をかけていくだろう」と述べたということ