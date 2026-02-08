雪が降る中、車が行き交う国道１号＝８日午前７時２０分ごろ、横浜市戸塚区強い冬型の気圧配置や寒気の影響による大雪で、神奈川県内に発表された大雪注意報は８日、三浦半島（５市町）を除く２８市町村に拡大した。横浜地方気象台によると、積雪は相模原市中央区で３センチ（午前６時現在）、横浜市中区では２センチ（午前８時現在）を記録。警報級の大雪になる可能性もあるとして、路面の凍結や交通への影響などに注意を呼びか