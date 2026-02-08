マーベルドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は、シーズン1を遥かに上回る、「強烈」で「残酷」なシーズンになるという。キングピン／ウィルソン・フィスク役のヴィンセント・ドノフリオが語った。 米ロードアイランド・コミコンのステージに登壇したドノフリオは、来たるシーズン2について「皆さん、かなり強烈なシーズンが待ち受けていますよ」と予告。「