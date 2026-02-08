楽天は8日、試合終了後に選手と間近で会える特別なイベント『選手ふれあい大作戦』を、2026シーズンも開催することになったと発表した。2026シーズンは4月26日（日）西武戦、5月31日（日）ヤクルト戦、6月14日（日）広島戦の3試合で開催。選手が各ゲートでファンをお見送りするほか、スタジアム内でフィールドウォークやベースランニングなど、選手と交流できるイベントを実施。また、この3試合ではイーグルスキッズ限定のイ