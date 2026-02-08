「ピンチはチャンス」「小が大に勝つ」といわれるが、そんなことは実際にあるものか。『1日1話、読めば心が熱くなる365人の人間学の教科書』の編集を担当した小森俊司さんは「100円ショップ・ダイソーとアシックス、両社に共通する創業者の“弱者の戦略”が面白い」という――。（第2回／全3回）写真＝iStock.com／winhorse※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhorse■「ダイソー」創業者、躍進の原点苦労ほどありがたい