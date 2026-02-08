本日2月8日の小倉競馬は降雪の影響のため、第4Rを取り止め、発走時刻を変更して開催されることが発表された。降雪で東京・京都競馬が中止…代替開催は9日京都・10日東京1Rは11時35分予定対象は第1レースから第12レースまでで、第1レースの発走時刻は11時35分となっている。なお、東京競馬および京都競馬は降雪の影響で開催中止が発表されている。発走時刻変更の最新情報はJRAホームページへ。