「柴崎さんがヒョウ柄を着るなんて意外！ヒョウ柄を着るような人には見えない。着てるところ、見たことないですし」と、仕事でときどき会う人に言われた。そのときはヒョウ柄を着ていなかった。ヒョウ柄を着るような人、がどんな人なのかわからないが、私は身につけるたいていのアイテムで、ヒョウ柄を複数持っている。コート、ダウンジャケット、セーター、シャツ、Ｔシャツ、パンツ、スカート、帽子、靴、靴下、鞄（かばん