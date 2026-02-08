JRAは、2月8日（日）に予定されていた東京競馬および京都競馬について、降雪の影響による開催中止を発表した。なお、小倉競馬は発走時刻を変更のうえ実施されている。中止となった東京・京都開催の代替競馬は、出走馬や馬番など出馬表の内容を変更せずに実施。京都は2月9日（月）、東京は2月10日（火）にそれぞれ行われる。このため、8日付のスポーツ紙・競馬新聞はそのまま使用できる。東京競馬は雪の影響で8R以降が中止にWIN