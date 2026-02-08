ちょっとした冗談は人を楽しませますが、時に傷つけ、怒らせてしまうこともあるようです。彼女にそんなことをしてしまったら大変！そこで今回は、スゴレン女性読者へのアンケートを参考に「『笑えないし、許せない！』と彼女を激怒させる冗談」をご紹介します。【１】「お前の友達と付き合いたい」と友達を恋愛対象扱いする。「私の友達を異性扱いするなんてどうかしてる」（２０代女性）と怒る女性多数。たとえ冗談でも、言って