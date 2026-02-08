元大阪府知事の橋下徹氏が８日、レギュラーコメンテーターを務めるフジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）を欠席した。キャスターで同局の梅津弥英子アナウンサーが「今朝、橋下徹さんはお休みをいただきます」とだけ伝え、理由は説明しなかった。