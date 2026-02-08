気象台は、午前10時14分に、なだれ注意報を松江市、雲南市、邑南町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】島根県・松江市、雲南市、邑南町に発表（雪崩注意報） 8日10:14時点隠岐では8日昼過ぎまで、東部、西部では8日夕方まで、大雪に警戒してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■松江市□大雪警報積雪8日夕方にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量35cm・平地12時間最大降雪量25cm□なだ