気象台は、午前10時10分に、波浪警報を舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】京都府・舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町に発表 8日10:10時点京都府では、8日夜のはじめ頃まで大雪に、8日夕方から8日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■京都市□大雪警報積雪8日夜のはじめ頃にかけて警戒・山地12時間最大降雪量50cm・平地12時間最大降雪量15