誰にとっても無関係ではない「親の介護」。しかし、いざ現実になると「誰が主に面倒を見るのか」「介護費用をどう分担するのか」「実家をどうするのか」といった問題が一気に表面化します。兄弟姉妹の間で、負担の偏りへの不満が募ったり、金銭感覚や介護方針の違いが衝突を招いたりすることも珍しくありません。場合によっては、「介護をしなかった側」と「担った側」の溝が深まり、相続をきっかけに決定的な対立へ発展するケース