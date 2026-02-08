「オルタナティブ資産」とは、株式や債券などの「伝統的資産」と異なり、新しく登場した複雑かつ多様な資産形態を指します。ポートフォリオにも入る機会が増えた資産ですが、富裕層はオルタナティブ資産をどのように利用しているのでしょうか。本記事では、茺島成士郎氏の著書『現役プライベートバンカーがこっそり教える億万長者の資産運用』（すばる舎）から一部を抜粋・編集し、富裕層は伝統的資産とオルタナティブ資産を