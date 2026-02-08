私はイノリ。夫のショウと6か月の娘マホの3人暮らしをしています。高級ランチコースを用意した義母の誕生日会に、義両親は大喜びしてくれました。会計時に義両親は自分たちの分を払おうとしてくれましたが、「私が招待したかったので」と固辞しました。しかし一方で義弟は、「ありがとう」とひと言で立ち去ってしまいました。お店の選定から予約、人数変更まで、すべて私が手配してきました。もちろんやりたくてやったことですが、