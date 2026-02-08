中国地方はどうなる？ 気象庁によりますと、山陰では８日夜のはじめ頃にかけて雪が強く降る見込みです。山陽では８日夜のはじめ頃にかけて積雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要です。 【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島雪雨シミュレーション 中国地方の上空約５０００メートルに、平年より１５度程度低い氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込み、８