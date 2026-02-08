子どもの発育や発達は常に親を心配させるものです。とくに大人になると変えられない身長については、敏感になるママも少なくないのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「男の子のママ お子さんの身長気にしますか？」という質問が寄せられていました。『中学3年で165cm。本人がすごく気にしています。中学3年になってから全く伸びていません。かなり高額な身長サプリメントを「買って」と懇願されました。効果がある