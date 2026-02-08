2月7日、静岡県の御前崎市選挙管理委員会は、衆院選の期日前投票所で小選挙区の投票用紙の二重交付があったと発表しました。 御前崎市選挙管理委員会によりますと、7日午前10時～10時半頃の間、御前崎市役所御前崎支所の期日前投票所で、有権者1人に対して小選挙区の投票用紙を誤って2枚交付したということです。 投票者数と投票用紙の交付枚数の確認を行っていたところ、不一致があり、誤りが見つかりました。投票内容に