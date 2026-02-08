雪のため山口県内の高速道路にも影響が出ています。NEXCO西日本によりますと、8日をピークに西日本の広い範囲で降雪が予測されていて、一部の路線で通行止めを行うとしています。冬の高速道路では、わずか１台の立ち往生が、長時間の車両滞留を引き起こし、厳しい寒さによって、多くの方の命に関わる事態に発展する可能性があると注意を呼びかけています。■山陽道通行止め 岩国IC～東の区間冬用タイヤ規制徳山