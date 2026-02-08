火事があったのは、千歳市本町４丁目の２階建て住宅です。2026年２月８日午前３時半ごろ、目撃者から「煙が上がっているのが見える」と警察に通報がありました。通報から約４時間後に火はほぼ消し止められましたが、午前８時現在も消火活動が続いています。けが人の情報は入っていませんが、警察によりますと、この家の住人と連絡がとれていないということです。警察が出火原因を調べています。