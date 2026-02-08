◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール3日目（7日、宮崎）巨人の山口寿一オーナーが1軍キャンプを訪問。選手を前に訓示を行いました。阿部慎之助監督が“レギュラーは白紙。みんな横一線”と述べたことを踏まえ、「このように、全員に大きなチャンスがある年というのはめったにないと思うんですよね。なので、それぞれが『強いジャイアンツを俺がつくるんだ』という意気込みを持って、日々精進して、日々前進して、リーグ優勝、日