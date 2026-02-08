スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）最終話「我ら、ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー！」が8日に放送。スーパー戦隊シリーズ50年の歴史に一区切りを迎えた。【動画】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャストがファンに感謝のメッセージまさかの形で指輪争奪戦のナンバーワンになった吠（冬野心央）の前に、ファイヤキャンドル（三本木大輔）が再び現れた。そ