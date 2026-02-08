ＪＲＡは８日、雪のため中止すると発表した第１回東京競馬４日と第２回京都競馬４日の開催について、第１回東京競馬４日を１０日（火）に第２回京都競馬４日を９日（月）に順延して代替開催すると発表した。小倉競馬はレースの発走時間に変更こそあるが、８日（日）に開催される。代替開催は出馬表はそのままで実施される。なお、代替開催でＷＩＮ５の発売は行わない。中央競馬で一日に開催される全１２レースが中止となったの