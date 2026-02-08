【女子ボートレーサー・インタビュー高憧四季（２６＝大阪）後編】――師匠の岡村仁選手に師事したのは高憧自分が頑張りたくて、自分からお願いしました。――どんな師匠か高憧自分のモチベーションを上げてくれる存在です。技術もメンタルも全部ですね。――住之江で優勝した際には「プレッシャーに良く打ち勝った」とほめていた高憧そうなんですか？私は普通に「おめでとう」と言われただけで、特にほめて