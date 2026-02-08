【女子ボートレーサー・インタビュー高憧四季（２６＝大阪）前編】――ボートレーサーを目指したきっかけは高憧きっかけというきっかけはないんですよね。小学生から高校までずっとサッカーをやっていて、高校でやり切ったという気持ちだったし、本気でプロを目指すレベルでもなかった。そこで進路をどうするか考えた時に、条件とかが合っていたので、自分でもできるかなと思って試験を受けることにしました。――周囲か