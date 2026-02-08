※午前9時現在 大雪の影響で鹿児島県内の交通に乱れが出ています。 積雪のために次の道路が通行止めになっています。 ▼南九州自動車道の市来ICから鹿児島西ICまでの間 ▼国道225号南九州市川辺町清水（道の駅川辺）～鹿児島市平川町（徳重ボディ前）までの間 またチェーンなど滑り止めが必要な区間は次の通りです。 ▼国道328号鹿児島市花尾 ▼小林えびの高原牧園線丸尾三叉路～県境 ▼鹿児島川辺線錦