高血圧の人は血管を強い力で1日10万回も殴られている 血管への強い圧力で老化は進む 血管が老化する大きな要因の１つが「高血圧」です。では、高血圧とは具体的にどのような状態なのでしょうか。そもそも、多くの方々が気にする「血圧」とは何を示しているのか。ここで確認しておきましょう。 心臓はポンプのように収縮したり拡張したりしながら血液を血管へ送り出しています。血圧とは、そのときに血管にかかる圧力のこと