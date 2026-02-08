サブロー新監督率いるロッテの都城キャンプは第２クール最終日の８日、午前１１時１５分までを非公開練習とした。パイの実ドーム内は観客、報道陣は全てシャットアウト。チームプレー練習を行っている模様だ。昨季のパ・リーグ最下位から巻き返しを目指すサブロー・ロッテ。勝負のシーズンへぬかりなく準備を進めていく。【球界のカーテン】▽巨人・川上哲治監督巨人Ｖ９指揮官は報道陣を締め出して練習を敢行。東西冷戦