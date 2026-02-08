ＷＢＣ日本代表のソフトバンク・近藤健介外野手が８日、チームに合流した。宮崎キャンプは第２クール最終日。全体で行われるウォーミングアップからメニューに参加し、ランチ特打は室内練習場で実施する予定だ。本来１４日から合流予定のＳ組だったが、日本代表の事前合宿が同日からスタートするため、時期を早めてチームに合流した。