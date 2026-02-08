オリックス・岸田護が８日、キャンプ地の宮崎市清武総合運動公園で、宮崎ビル株式会社の前田剛宏常務取締役、宮崎ブーゲンレディの２人からブーゲンビリアの贈呈を受けた。チームは２０１５年から、宮崎をキャンプ地として利用。初年度より選手、監督、コーチが着用するキャップには、同県のシンボル花であるブーゲンビリアのマークが刺しゅうされている。