◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界フェザー級（５７・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦●王者ニック・ボール（１２回ＴＫＯ）同級１位ブランドン・フィゲロア〇（７日＝日本時間８日、英リバプール）ＷＢＡ世界フェザー級タイトルマッチで、元世界２階級王者の同級１位ブランドン・フィゲロア（２９）＝米国＝が王者ニック・ボール（２８）＝英国＝を１２回ＴＫＯで下し、ＷＢＣ同級王座から陥落した年２月以来１年ぶりの王座