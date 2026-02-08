ＪＲＡは２月８日、小倉４Ｒ・障害未勝利を取りやめると発表した。降雪の影響で１Ｒの発走時刻が９時４５分から１０時４０分に発走時間を変更していたが、さらに遅延し１１時３５分の発走となる。そのため、１１Ｒ・小倉日経賞は１５時４５分の発走に変更された。なお東京競馬、京都競馬は降雪のため開催中止となっている。