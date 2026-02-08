強い冬型の気圧配置の影響で８日、北日本から西日本にかけて大雪となっている。関東地方南部から伊豆諸島付近では気圧の谷が発生し、同日午前５時現在の積雪は宇都宮市で１３センチ、群馬県草津町で５４センチ、東京都千代田区と千葉市で３センチとなっている。東京都江東区では、駐車中の車に雪が積もり、衆院選の投票所には有権者が雪を踏みしめながら足を運んでいた。気象庁によると、強い冬型の気圧配置は今後も続き、９