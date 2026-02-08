優勝した武岡毅＝7日、パリ（ゲッティ＝共同）柔道のグランドスラム・パリ大会は7日、パリで行われ、男子は66キロ級で昨年の世界選手権覇者の武岡毅（パーク24）が優勝し、顕徳海利（天理大）が3位となった。73キロ級で世界選手権3位の石原樹（JESエレベーター）は5位。60キロ級で世界選手権を制したパリ五輪銅メダルの永山竜樹（パーク24）は準々決勝で敗れて敗者復活戦に回り7位だった。女子は57キロ級で大森朱莉（JR東日本